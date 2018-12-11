У Північній Кароліні оголосили ПП через снігопад: є жертви

За день випала річна норма снігу.

Сильна хуртовина в південно-східних штатах США забрала життя щонайменше трьох людей, сотні тисяч залишилися без електрики.

У штаті Північна Кароліна було оголошено надзвичайний стан, в деяких районах на вихідних випало півметра снігу.

Одна людина загинула в результаті падіння дерева на його машину. Також ведеться пошук водія, автомобіль якої було знайдено в річці.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив, що “у деяких місцях за один день випала річна норма снігу”.