Екс-глава «Петрокоммерц-Україна» може сісти на два роки за кредит Нусенкісу

Колишньому голові правління ВАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», зловживання якого завдали банківській установі мільйонні збитки, повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так, керівник банку в інтересах сторонніх підприємств без обов’язкової згоди членів наглядової ради, ігноруючи заборону умов кредитування, прийняв рішення про видачу ЗАТ «Донецьксталь» (металургійний завод» олігарха Віктора Нусенкіса) багатомільйонного кредиту.

Своїми діями керівник завдав збитки банківській установі на суму 8 млн грн.

Екс-чиновнику банку інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий самий строк.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Господарський суд Донецької області затвердив мирову угоду між інвестфондом «Глорі в особі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), що обслуговує бізнес чинного президента Петра Порошенка, і ПРАТ «Донецьксталь».

А до цього особистий «фінансист» глави держави Пасенюк скупив борги Нусенкіса.