Корупція в дії-2: як в Авангарді місцеві влади допомагають шахраям привласнювати землі біля «Сьомого кілометра»

Кажуть, чим довше чиновник перебуває на своєму посту, тим більша кількість місцевих ділків він влаштовує.

Ця фраза чітко описує ситуацію з керівництвом одного з найбагатших селищ – Авангард. Своїм процвітанням він зобов’язаний близькості до одеси і наявністю на своїй території промринку «Сьомий кілометр», пише Антикор.

Саме навколо кожного гектара, та що там говорити, часом навіть сотки землі розгортається досить серйозна боротьба. Однак без корупційних зв’язків з місцевим керівництвом ради місцеві ділки навряд чи могли б оформити цінні землі навколо найбільшого промринку країни.

Ці землі привернули увагу шахраїв, чиї дії стали основою для цілої низки кримінальних справ. Один з епізодів — відчуження на вулиці Базової, 12б складів компанії «Одессоблснабсбыт», яка працювала тут і володіла нерухомістю ще з 1970-х років.

Безумовно, без заступництва місцевих чиновників і депутатів не обійшлася і ця афера – при існуючій системі тотального і безкарного рейдерства кожен бізнесмен в Україні може опинитися в ситуації, коли його земля або майно несподівано виявиться в чужій власності.

Досвідчені шахраї з кримінальною історією

Отже, ділянка компанії «Одессоблснабсбыт» має загальну площу більше 3 гектарів. Частина території компанія здавала в оренду і початку паралельно оформляти документи на землю. У неї був технічний паспорт, право власності на будівлі.

Проте орендарі землі мали на неї інші плани. Ласий шматок – чужа земля — сподобався групи шахраїв, чиї дії відомі по всій області. Так, за найскромнішими підрахунками щодо засновників компанії СП «Еко-дім» відкрито п’ять кримінальних проваджень. Частина епізодів стосується цих засновників разом – Миколи Долженко, Олександра Кобылецкого і Костянтина Мочаліна. Крім зазначених складів у районі «Сьомого кілометра» вони проходили разом по кримінальній справі про незаконне відчуження земельної ділянки під ринком будматеріалів в Чорноморці і торгових павільйонів в ТЦ «Афіна» в центрі Одеси, які перебувають у заставі у ПАТ «Марфін Банк».

За даними слідства, позивач, якийсь Костянтин Мочалин, який виступав у 2008 році майновим поручителем перед ПАТ «Марфін Банк» за кількома іпотечними договорами, вивів з іпотеки банку заставне майно в Одесі на підставі рішення Приморського райсуду.

Мова йде про земельну ділянку площею 0,65 га на 14-й станції Люстдорфської дороги в Одесі, на якій розташований ринок будматеріалів. А також про трьох приміщеннях магазинів площею 106,1 кв. м, 145,5 кв. м і 27,4 кв. м в ТЦ «Афіна» по вул. Грецька, 3/4 і про власності іпотекодавця: 8-кімнатну квартиру на 251,1 кв. м в Одесі по вул. Гаванній, 6, під яку ділки в 2008 році отримали кредитні гроші з виплатою до 2023 року в розмірі 722,2 тис. доларів у ВАТ «Морський транспортний банк» (правонаступник ПАТ «Марфін Банк»). За останньою адресою до грудня 2016 року було зареєстровано ТОВ «Діоськур» Олександра Кобылецкого.

Афера зі складами в Авангарді

«Одессоблснабсбыт», як ми вже писали, з 1970-х років користувалася землею і розташованими на ній об’єктами. З того часу підприємство оформило право власності, а потім вже в 2007-2008 роках розробляв і узгоджувало земельну документацію не тільки з суміжними власниками, а й Авангардовским селищною радою.

Паралельно з цим місцева рада, не запитавши, а також не поставивши до відома власника, в 2011 році надав споживчому товариству «Еко-дім» в короткострокову оренду земельну ділянку загальною площею 1,3823 га для обслуговування будівель і споруд виробничо-складської бази по вулиці Базова, 12б. Щоб заплутати ситуацію і нібито захистити себе від майбутніх проблем, що цим же рішенням рада змінює тимчасово на адресу Базова, 12б /1. Це в свою чергу розв’язує руки шахраям, так як в реєстрі тепер фігурують різні адреси.

Така поведінка депутатів і всі наступні події наводять на думку про намеренности зміни адреси для заплутування ситуації на користь приватника.

Щоб довести свої права приватник підклав документи ТОВ «Одессоблснабсбыт», але в раді дивним чином не помітили підробки. Справа і далі б йшло без проблем, якщо б у нього не втрутилася прокуратура, яка побачила порушення у діях ради.

18 липня 2012 року Прокуратура Одеської області звертається до Окружного адмінсуду з позовом про визнання протиправним і скасування зазначеного рішення Авангардовского селищної ради. Вся справа в тому, що правоохоронці побачили, що земля була розробки землевпорядної документації та проекту відведення в користування.

Однак місцеві корупціонери, щоб приховати свої порушення, надають до суду копію рішення від ради від 29 листопада 2012 року, яким вирішено вважати таким, що втратило чинність рішення «Про надання споживчому товариству «Еко-дім» в короткострокову оренду земельної ділянки.

До того часу рада прийняла низку інших рішень на користь приватної компанії і вже надав дозвіл на оформлення права власності на майно та оренду земельної ділянки. Зазначимо, що голова селищної ради Сергій Хрустовский особисто підписав розпорядження про видачу свідоцтва про право власності без оформленого земельної ділянки на підставі декларації з даними, що не відповідають закону, а також особисто підписав свідоцтво про право власності.

В результаті цієї афери прокуратура відмовилася від позову, оскільки у правоохоронців склалася помилкова думка про те, що рада виконав вимоги і скасував рішення. Після перемоги в суді шахраї зареєстрували в Дабк декларацію про готовність складського господарства до експлуатації, як нібито недавно побудованого і потім почало оформляти землю вже не на часову, а постійну оренду.

Справжній власник не знав про таких діях «Еко-Дому» в тісному контакті з селищною радою, бо тільки в квітні 23 квітня 2018 року досяг в Одеському окружному адміністративному суді скасування декларації про початок і завершення будівництва.

У підсумку, рада передала в оренду на п’ять років «Еко-дому» землю під чужим майном, а потім дав згоду на викуп. Всі ці матеріали стали основою для n-ного кримінальної справи. Пізній арешт і кримінальна справа Коли власнику стали відомі всі обставини справи, то він звернувся до правоохоронців і в суди, щоб відновити справедливість.

У підсумку 19 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12017160000000847 було внесено відомості про вчинення Михайлом Лапавцем (про що писалося раніше) , «Еко-дім» і Авангардовским селищною радою злочину за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 319 (шахрайство) та статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

У лютому 2018 року ТОВ «Одессоблснабсбыт» звернулося в адресу Следственногоуправления ГУНП в Одеській області з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку на вулиці Базової, однак за фактом його наклали тільки в червні.

Справа затягувалася навмисно: то представник «Еко-дому» не з’явився, перебували інші причини, але в підсумку суддя наклав арешт лише на земельну ділянку без будівель. Це дозволило продати і передати іншим власникам майно, яке тут же за стандартною схемою було закладено в іпотеку. Це виглядає більш ніж дивно, враховуючи, що вказана група осіб вже попадалася на шахрайстві саме з іпотекою.

Злочинна Схема Долженко»

Отже, ці склади з землею були продані певним громадянам Євгену Гулевичу та Івану Коеву, які купують нерухомість навпіл і тут же передають в іпотеку третій особі Сергію Небоге, як поручителя. А той, у свою чергу, боржнику – Березні Долженко, дочки колишнього засновника «Еко-дому». Фактично угода була фіктивною.