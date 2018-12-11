«Позорище якесь»: як Льва Пономарьова не пустили попрощатися з Людмилою Алексєєвої

У Тверському районному суді відбулося засідання за клопотанням Льва Пономарьова про припинення або зупинення виконання адміністративного арешту. Правозахисник попросив суд відпустити його на кілька днів на похорон, щоб він міг попрощатись зі своїм близьким другом — Людмилою Алексєєвою. Незважаючи на клопотання захисту, суддя Гордєєв спочатку дозволив провести засідання без самого Пономарьова, а потім і залишив арешт в силі.

Засідання за клопотанням арештованого Льва Пономарьова затримувалося. Підтримати правозахисника прийшли його колеги, співробітники уповноваженого з прав людини і прості співчуваючі. В коридорі стовпилося понад 20 осіб.

Колега Льва Пономарьова Петро Кур’янов спробував сфотографувати табличку з ім’ям судді, але на нього тут же «наїхали» пристави, забороняючи знімати. За Кур’янова заступилися відвідувачі.

— А якщо ви когось вбивати будете, нам теж знімати не можна? — запитує один з відвідувачів.

— А якщо ви? — парирує пристав. — Є правила внутрішнього розпорядку.

— Ці правила неконституційні, — заявляє відвідувач.

Пристав відмахується і говорить, що у разі зйомки «йому доведеться реагувати».

Через двадцять хвилин слухачів нарешті запускає зал, і стає зрозуміло, що правозахисника самого в залі немає. Захисник Тимур Идалов тут же дзвонить в спецприймальник.

— Ми зараз в суді, куди ви Пономарьова делі? — обурено запитує він.

— В сенсі, куди поділи? — дивуються на тому кінці дроту.

— Де Пономарьов?!

— У нас!

— У сенсі? — дивується захисник. Він відривається від телефону і звертається до помічника судді. — Данило? Ви що, запит не посилали?

Данило здивовано відповідає, що посилав запит. В цей момент до зали входить суддя Дмитро Гордєєв.

— Все, ми почали без Пономарьова, — роздратовано каже Идалов і кидає трубку.

«Перед смертю меркне інше»

Суддя починає засідання.

— Спецприймальник-1, — говорить в телефон Идалов.

— Зараз подивлюся, — відповідає навігатор. У залі лунають смішки. — Маршрут побудований.

— Надійшли заяви про припинення або зупинення арешту Пономарьова, вказуючи на те, що 8 грудня пішла з життя Людмила Михайлівна Алексєєва. Пономарьов хотів би попрощатися зі своїм близьким другом… — читає Гордєєв.

Всі захисники просять дочекатися прибуття Пономарьова. Идалов також клопоче про зйомку процесу. Гордєєв вислуховує, підібгавши губи, а потім видаляється в дорадчу кімнату.

— Спеціально не привезли до суду. І ще так спитав насмішкувато: «Що, на завтра відкласти хочете?», — обурюється Кур’янов.

Через кілька хвилин Гордєєв повертається, відхиляє всі клопотання захисту і незворушно продовжує засідання.

Захисники просять долучити лист уповноваженого з прав людини; папір передають Гордєєва. Долучивши документи, суддя передає слово захисникам.

Першим слово бере адвокат Валерій Шухардін. Він заявляє, що Людмила Алексєєва і Лев Пономарьов були близькими друзями

— Навіть для засуджених передбачається відпустку, — каже Шухардін. — Все-таки інтереси особистості, її права є визначальними. Можливість реалізації права Пономарьова Лева Олександровича, вона вище вимог виконавчої влади про безперервність покарання. Я вважаю, що тут інтерес особистості превалює над інтересами держави. Прошу призупинити виконання арешту, щоб він міг попрощатись з Алексєєвої Людмилою Михайлівною.

Після нього виступає другий захисник — Дмитро Корнілов.

— Перед смертю меркне все інше, — каже він. — Сталося таке неординарна подія і потрібно перервати покарання. Якщо сім днів це великий термін, то я вважаю, що два-три дні — це той термін, який ніяк не вплине на проведення покарання. Моєму підзахисному 77 років — той вік, який викликає повагу. Людина енергійна, бадьора. Я дуже прошу вшанувати його клопотання про те, щоб була дана можливість і виконана його християнська обов’язок попрощатися з близькою людиною. Найстрашніше, це коли проходить час і розумієш, що ти міг це зробити, але не зробив.

Корнілов підтримує клопотання і просить відпустити Пономарьова.

Останнім виступає захисник Тимур Идалов.

— Близькість особи — необов’язкова наявність родинних зв’язків. Близькість особи — це більш широке розуміння, — говорить захисник. Суддя Гордєєв уважно слухає. — Ви могли призначити штраф, але призначили арешт…

Гордєєв різко перериває Идалова, кажучи, що зібралися тут не за цим. Идалов погоджується і просить відпустити Льва Пономарьова попрощатися з Людмилою Алексєєвої.

Вислухавши захисників, суддя Дмитро Гордєєв напівмертвим голосом починає зачитувати надані документи — роздруківки матеріалів ЗМІ про спільну діяльність Алексєєвої і Пономарьова, подячні листи Пономарьову. Вивчивши докази, Гордєєв збирається піти на винесення рішення, але коротку репліку знову бере Идалов.

— Покійна Людмила Алексєєва в своєму останньому листі просила свободномыслящих громадян підтримати Льва Пономарьова, — говорить захисник.

Гордєєв швидким кроком іде в нарадчу кімнату.

Під час перерви один з журналістів почав налаштовувати знімальне обладнання. Тут же поруч з ним з’явився пристав, раніше ругавший Кур’янова за зйомку.

— Громадянин, у вас камера включена! — кричить він.

— У сенсі? — дивується кореспондент.

— Та в коромислі! — продовжує кричати пристав.

Слухачі починають сміятися, пристав тушуется, вже тихіше вимагає вимкнути камеру і зникає в дверному отворі.

Рівно через годину після початку перерви, Гордєєв повертається і зачитує постанову залишити Пономарьова під вартою. Аргументує він це тим, що близькими родичами Алексєєв і Пономарьов не є.

— Судове засідання закрито, — оголошує Гордєєв. Пристави починають виганяти глядачів.

— Позорище якесь, — пошепки говорить слухачка і виходить із зали суду.