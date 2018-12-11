Брязкання зброєю, мільярдні оклади і жебраки старики

На вулиці до мене підійшла літня жінка, попросила її нагодувати. Я запитала, чи потрібні їй гроші, вона сказала: ні, просто дуже хочеться, погодуйте мене, будь ласка. Вона була бідно вдягнена, але охайна, з паличкою — погано бачила і насилу ходила. Я запитала, скільки їй, вона сказала, що до вісімдесяти.

У переході стояла інша старенька, згорблена, з тремтячими руками, яка продавала в’язані шкарпетки. Я відкрила сумку, щоб витягнути проїзний, але вона вирішила, що я хочу їй подати, і з образою закричала: не треба мені милостині, я не прошу, я працюю, шкарпетки продаю!

Сором. Все це вставання з колін, брязкання зброєю, мільярдні оклади друзям Путіна і ще більші суми, виведені в офшори — і ось ці старенькі. Не розумію, чому за їхню вбогість соромно мені, а не влади.

Я не ідеалізую Європу в цілому і улюблену Швецію зокрема, але як же після Росії там кидається в очі, що літні — це не списаний в утиль відпрацьований матеріал, а люди, які продовжують жити повним життям — ходити в кафе і на танці, кататися на велосипедах, займатися спортом, подорожувати, а коли не можуть цього — отримують від держави помічника з соцлужби, який робить все, щоб життя літнього і немічну людину не перетворювалася в принизливе виживання.