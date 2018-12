Прибулець Павло – експрес “Москоу-сіті” – Бабин Яр

Він увірвався до Україні, хоча начебто завжди був своїм. Його ім’я вже декілька років миготить в інформаційному полі України. З одного боці, бізнесмен позиціонує себе філантропом та благодійником, з іншого боку його називають «збирачем» активів біглих регіоналів. Тож спробуємо розібратися, хто ж такий Павло Фукс за допомогою відкритих джерел інформації та виділимо реперні точки та білі плями цієї персони.

1971 рік – британський рок-гурт Led Zeppelin представивши всьому цивілізованому світу свій хіт Stairway to Heaven на платівці, що стала “платиновою”. Тім годиною, за залізною завісою в м. Харкові народився Павло Фукс. За 40 з гаком років, рок-музиканти переживуть 4й розпад гурту та стануть живими легендами, з величезною повагою, але не гарячою популярністю серед молоді, а Павло встигне стати мільйонером, бізнесменом та спонсором будівництва Православних храмів і головою “Фонд пам’яті “Бабин Яр”. Проте, слова пісні продовжують бути актуальними…

Так, ця ситуація змушує багатьох дивуватися. Активні нарощування активів справедливо розширили представлення Павла Фукса в інформаційному просторі, щоправда здебільшого в якості об’єкта – героя статей та розслідувань, що мають на меті пролити світло на його персону. За змістом ці матеріали різняться від відверто “чорнушних” до виключно енциклопедичних. Тож, спираючись на відкриті дані, можна співставити та проаналізувати доконаний факт – Російський мільйонер та бізнесмен українського походження Павло Фукс маючи успішний та прибутковий бізнес в Російській Федерації, повернувся в Україну та почав вкладати значні гроші в проблемні активи прибуткових галузей.

Тож розберемо цей факт докладно.

Російський бізнесмен українського походження повернувся в Україну

Павло Фукс народився та здобув вищу освіту в м. Харків, на факультеті “Фінансів та кредиту” Харківського національного університету будівництва та архітектури. З 1992 року, Павло Якович починає підкорювати Москву. При цьому, за його словами, не забуваючи про Україну, звідки він “нікуди не виїздив”. В інтерв’ю (https://focus.ua/economics/369030/), Фукс визнає, що має два громадянства – Російської Федерації та Україні та не бачить у цьому нічого поганого. Павло підтримує дружні стосунки з міським головою Харкова Геннадієм Адольфовичем Кернесом та навіть є почесним громадянином рідного міста. Цей статус він отримав за меценатську діяльність з реконструкції Харківської філармонії та будівництва Православного храму цариці Тамарі Української православної церкви Московського Патріархату.