Стало відомо, коли в Британії будуть голосувати за вихід з ЄС

Розгляд перенесли операції.



Угода про Brexitбудет розглянута в Палаті громад британського парламенту до 21 січня 2019 року. Про це у вівторок, 11 грудня, заявив британським ЗМІ представник прем’єра Терези Мей.

Таку заяву було зроблено на наступний день після того, як Мей вирішила перенести заплановане на вівторок голосування в парламенті за угодою про Brexit. Рішення відкласти голосування вона прийняла з урахуванням того, що більшість депутатів не готові підтримати угоду в його нинішньому вигляді, при цьому найбільше число заперечень викликає “страхувальний” план по кордону з Ірландією.

У вівторок Мей прибула в Нідерланди і провела робочий сніданок з прем’єр-міністром країни Марком Рютте, проте не дала жодних коментарів журналістам. Очікується, що Мей також відвідає Берлін. Крім цього, ввечері у вівторок у неї запланована зустріч з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Вихід Великобританії з Євросоюзу намічений на 29 березня 2019 року.