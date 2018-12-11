ФГВФО намагається через суд вибити у екс-власників банку «Таврика» три мільярди

Господарський суд Києва розглядає справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до екс-акціонерів і екс-посадових осіб банку «Таврика» про солідарне стягнення 2,68 млрд грн завданих збитків. Як повідомляє Finbalance, серед відповідачів — Сергій Цюпко, Анатолій Дробязко і Діна Ткаченко.

В кінці листопада ФГВФО заявив про завершення ліквідації банку «Таврика», висновок якого з ринку тривав п’ять років. У квітні Фонд констатував, задоволено менше 3% акцептованих вимог кредиторів банку.

За даними ЗМІ, цей же суд розглядає справу за позовом Фонду гарантування колишніх інсайдерам «Терра Банку» про відшкодування трьох мільярдів гривень збитків. Серед відповідачів — Сергій Клименко, Ігор Шевченко та Олег Савощенко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що кредити у банку «Таврика» видавалися під картини, вартість яких була неймовірно завищена.