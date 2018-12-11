Time назвав переможців премії “Людина року”

Переможцями стали кілька людей.

Стало відомо ім’я переможця премії «Людина року» за версією американського журналу Time в 2018 році.

В цьому році почесного звання удостоївся саудівський журналіст Джамаль Хашогги, який був звірячий убитий в жовтні.

Крім того організатори премії вирішили зробити свій вибір символічним і крім Хашогги удостоїли титулу «Людина року» цілу групу убитих або потрапили у в’язницю журналістів.

Зокрема, в цю групу увійшли:

філіппінська журналістка Марія Ресса, яка очолювала опозиційний сайт Rappler і була звинувачена в ухиленні від податків;

журналісти Reuters Ва Лоні і Кьяу З Оо, засуджені до семи років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю;

журналісти The Capital Gazette, загиблі в результаті стрілянини в редакції газети в американському місті Аннаполіс в кінці червня.

Зазначимо, що за життя Хашогги працював оглядачем американської газети Washington Post і з 2017 року проживав в США. 2 жовтня він безслідно зник у Туреччині після того, як увійшов у будівлю генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі. В ніч на 20 жовтня державні ЗМІ Саудівської Аравії поширили повідомлення генпрокурора країни, що, за попередніми даними, Хашогги мертвий, до його загибелі сварка призвела зі співробітниками консульства.

На тлі вбивства Хашогги розгорівся великий міжнародний скандал, так як в ньому звинувачують агентів спецслужби саудівської. При цьому винні поки не знайдені і не покарані.