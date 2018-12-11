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Трамп вирішив добудувати стіну на кордоні з Мексикою з допомогою армії

11.12.2018

Трамп решил достроить стену на границе с Мексикой с помощью армииТрамп знає, що робити, щоб не вдаватися до допомоги демократів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що добудує стіну на кордоні з Мексикою, навіть якщо для цього доведеться задіяти армію. Про це він написав у Twitter.

“Люди ще не до кінця розуміють, який великий відрізок стіни, включно з тим, що вже відремонтовано, ми побудували. Якщо демократи не хочуть захищати нашу країну, стіну добудує армія”, – заявив Трамп.

Також президент зазначив, що відкриті кордони підвищують в країні рівень злочинності і поріг захворюваності, але “наша південна межа захищена і залишиться такою і надалі”.

Крім того, за словами Трампа, американська прикордонна служба і армія виконали “фантастичну” роботу, захищаючи південну кордон, і, в той же час, стіна обійдеться США дешевше, ніж їх зміст.

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