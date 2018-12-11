Арестович: Порошенко переможе на виборах в 2019 році, цьому є лише одне пояснення

Напередодні президентських виборів деякі люди вважають, що економічні питання завжди можуть перекрити військові, тому у виборі президента країни потрібно керуватися тим, хто пропонує найкращий економічний курс, а не кращу військову доктрину.

Насправді таких людей меншість, військові питання завжди важливіше економічних, саме тому зміни президента України не відбудеться і Петро Порошенко вийде не тільки у другий тур президентських виборів, але і переможе на виборах.

Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив військовий експерт Олексій Арестович.

Він підкреслив, що тут не стоїть питання його особистих симпатій до чинного президента. Така оцінка базується на навичках оцінювати військово-політичну обстановку. Арестович зазначив, що навіть, якщо б він говорив про якийсь інший країні, де він би не проживав, то він все одно сказав би, що чинний президент залишиться біля керма.

За словами експерта, питання в тому, що ніхто сьогодні не може сказати, яку політику буде проводити інший президент, той же Гриценко чи Тимошенко. А, яку політику буде і далі проводити чинний президент – ми знаємо точно. Вона може нас не влаштовує, наприклад, у питанні боротьби з корупцією або темпами боротьби з корупцією або економічним розвитком, але військове питання перекриває всі ці питання.