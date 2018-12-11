З арештованого майна Татькова його оточення продовжує отримувати ренту

Численне елітне нерухоме майно в Україні, оформлене на родичів і довірених осіб судді-втікача Віктора Татькова, який в даний час заарештовано в рамках кримінального провадження, продовжує приносити їм дохід від здачі в оренду в розмірі близько 8 мільйонів гривень щомісяця. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Журналісти нагадують, що Подільський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури наклав арешт на майже 300 об’єктів нерухомого майна осіб, наближених до судді Татькову, якого зараз розшукують правоохоронці. Незважаючи на арешт, близькі до екс-судді люди продовжують заробляти на частини цього майна, повідомляють у Генпрокуратурі.

«У більшості це майно передано в оренду. За попередніми даними, щомісяця приносить близько 8 мільйонів гривень доходу здача в оренду цих приміщень», – повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

В кінці листопада Генпрокуратура звернулася до суду з клопотанням про передачу арештованого нерухомого майна оточення Вктора Татькова в управління створеного Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Однак Подільський районний суд Києва відмовив, пославшись на те, що треба з’ясувати позицію формальних власників арештованої нерухомості. У Генпрокуратурі заявили, що знову про це будуть клопотати.

Раніше SKELET-info повідомляв, що звільнення Татькова з посади судді Вищого господарського суду України визнано незаконним. До цього Татьков попросив політичний притулок в Австрії.

Нагадаємо, стосовно Татькова і екс-голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова, які очолювали установа в період президентства побіжного глави держави Віктора Януковича, розпочато нове кримінальне провадження. Виробництво розслідує Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури за шахрайство, відмивання грошей, хабарництво та створення злочинної організації.