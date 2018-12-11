Рим “оповив” їдкий дим з-за масштабної пожежі

Пожежа не можуть загасити з світанку.



В Римі виникла велика пожежа на звалищі, частина міста накрив чорний дим. Про це повідомляє Reuters.

«На північній околиці Риму, на звалищі виникла велика пожежа, від чого в небо над італійською столицею піднялися клуби чорного диму», – йдеться в повідомленні.

Міська влада попередила, що кожен, хто відчує запах гару, повинен закрити вікна і уникати будь-якої активності на відкритому повітрі в районі, охопленому димом.

Не було ніякої інформації про те, що саме спричинило пожежу на звалищі, де зберігається приблизно п’ята частина всього сміття в Римі.

Дванадцять загонів пожежників намагаються вгамувати полум’я, пожежа почалася ще на світанку.