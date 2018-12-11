Російських олігархів погнали з офшорів

Адміністрації президента США Дональда Трампа за допомогою санкцій за три місяці вдалося зробити те, що уряд Росії було безсиле здійснити останні 27 років, – перекрити відтік російських грошей в офшори.

Після квітневого посилення обмежувальних заходів, які супроводжуються масовими перевірками рахунків росіян на Кіпрі, заморожуванням активів Олега Дерипаски і Віктора Вексельберга, а також ліквідацією прибалтійської “пральні” з відмивання російських грошей, заможні росіяни зіткнулися з проблемами при виведенні капіталу.

Переважна більшість популярних у росіян офшорних юрисдикцій рублі перестали приймати у другому кварталі, а ключові зони і взагалі зафіксували відтік коштів, повідомив ЦБ РФ в щоквартальному звіті про прямі інвестиції з країни за кордон.

Найбільш серйозні труднощі виникли на Кіпрі – головною офшорної “скарбничці” російських грошей. За квітень-червень росіяни вивели з острова 13 млрд доларів – рекордний за 4 роки суму.

Відплив почався після того, як на Кіпр приїхала делегацияУправления з контролю за іноземними активами Мінфіну США – підрозділу, відповідального за координацію та практичне застосування санкцій.

Після зустрічі з керівництвом кіпрського ЦБ банки почали запитувати у росіян документи, які раніше не були потрібні – підтвердження джерела доходу, лист від роботодавця, підтвердження сплачених податків за останні два роки, виписку про стан банківського рахунку за останній рік, документи на нерухомість, а також документи, що підтверджують право власності на бізнес з описом суті самого бізнесу.

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Обсяг прямих інвестицій росіян на Кіпрі скоротився з 179 до 166 млрд доларів. Втім, він як і раніше становить значні 10% російського ВВП.

Одночасно більше 10% виведених грошей довелося повернути з Віргінських островів: на кінець першого кварталу росіяни зберігали там 43,5 млрд доларів, а до кінця другого – залишилося лише 38,3 млрд.

Прямі інвестиції в Австрію скоротилися з 31,3 до 29,7 млрд доларів, Нідерланди – з 49,5 до 48,3 млрд доларів, у Швейцарії – з 18,7 до 17,5 млрд доларів.

Зупинився відтік російських грошей на Бермуди, острів Джерсі, в Монако і Латвію, яка довгий час була головною “пральні” і перевалочним пунктів з виведення капіталу з Росії в Євросоюз.

Спроба сховатися в Гонконзі також провалилася: у першому кварталі росіяни вивели туди близько 1 млрд доларів, збільшивши свої інвестиції майже в 6 разів. Однак у другому кварталі всі вкладення довелося ліквідувати – їх обсяг впав з 1,337 млрд доларів до 269 млн.

З великих офшорних юрисдикцій приплив російських грошей зафіксували лише Багами – туди за квартал було виведено 600 млн доларів, повідомляє finanz.ru.