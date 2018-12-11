В Єгипті заборонили продаж жовтих жилетах

Поліція сказала припинити продавати їх.

Влада Єгипту обмежили продаж жовтих жилетах на тлі побоювань, що противники чинної влади можуть спробувати скопіювати французькі протести у річницю повстання проти Хосні Мубарака в 2011 році, яку відзначатимуть наступного місяця.

Представники служби безпеки і роздрібні продавці заявили, що дилерам промислового обладнання було дано вказівку не продавати жовті жилети покупцям і обмежити комерційну діяльність перевіреними компаніями, але тільки після отримання дозволу поліції.

Не послухавшись загрожують покаранням, але не уточнюють, яким саме.

Шість рітейлерів у центрі Каїра заявили, що більше не продають жовті жилети – два магазину не пояснили причину такого рішення, чотири інших заявили, що продавати жилети заборонила їм поліція.

“Здається, вони не хочуть, щоб хтось робив те, що роблять у Франції” , – сказав один з рітейлерів.

“Поліція прийшла сюди кілька днів тому і сказала нам припинити продавати їх. Коли ми запитали-чому, вони відповіли, що діють за вказівкою”, – сказав інший продавець.