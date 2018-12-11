Суд зобов’язав ЦПК прибрати неправду про Мартиненко, – адвокат

11 грудня Печерський райсуд Києва визнав недостовірною інформацію Центру протидії корупції про екс-депутата Миколу Мартиненка і зобов’язав ЦПК прибрати її з сайту.

Про це повідомила прес-служба Миколи Мартиненка з посиланням на адвоката Анну Палагицкую.

«Центр Шабуніна зловживає засобами західних платників податків, демонструє політичну заангажованість і обслуговує НАБУ. Представники ЦПК проголосили себе «антикоррупционерами» і вирішили, що закон їм не писаний, а презумпції невинності для них не існує. Вони звикли навішувати ярлики і без суду призначати винними», – вказується в повідомленні прес-служби.

Адвокат зазначила, що «у створеному ЦПК на гранти «Реєстрі національних публічних діячів» на базі фейкових звинувачень НАБУ розміщений маніпулятивний негатив про Миколу Мартиненка. Без судових рішень сам ЦПК звинуватив, розслідував і вирок виписав – «корупціонер».

«Виправдання ЦПК з цього приводу – це класичний зразок повного нехтування законом. Мовляв, «інформація в досьє підтверджена документами». Ціну цих папірців ми вже бачили – власником офшору на незавіреною ксерокопії можна легко зробити кого завгодно», – сказала адвокат.

«Або аргумент ЦПК – ця інформація «вже публічно відома широкій публіці з численних журналістських розслідувань». За такою логікою хто завгодно може на основі численних публікацій у ЗМІ проголосити представників ЦПК корупціонерами. Нібито вони розікрали гранти та подерибанили їх через рахунки ФОП (до речі, ЦПК намагався спростувати цю інформацію, але суд програв). Нібито намагаються повернути Януковичу 1,5 мільярда конфіскованих у бюджет доларів. І багато ще всякого пишуть про ЦПК і Шабунине. Але я не дозволю собі на основі цих публікацій говорити про те, що в ЦПК засіли злочинці. Тому що поважаю принцип презумпції невинності», – зазначила адвокат.

Вона спрогнозувала: «Ми обов’язково побачимо подвійні стандарти у виконанні «антикорупціонерів». Якщо суд приймає рішення не на їх користь – він автоматично стає «поганим» і «неправильним».

Прес-служба Н.Мартиненко не виключила, що напередодні НАБУ тиснуло на суд в інтересах ЦПК. «Оголошення рішення суду неодноразово переносилося. А напередодні в Печерський суд таємно приїжджав детектив НАБУ Дернової, який займався справою Мартиненко». Не дивно, що ЦПК виступає знаряддям інформаційної війни з боку НАБУ», – вважають у екс-депутата.

«У цій історії є один дуже неприємний аспект. «Реєстр національних публічних діячів» був створений за гроші Єврокомісії. Він був задуманий як повна і об’єктивна база даних про українських політиків, прокурорів, суддів, силовиків і їх родичів», – йдеться в повідомленні прес-служби.

«А тепер стає очевидним, що ЦПК зловживає засобами європейських платників податків і використовує цей реєстр як інструмент у політичній боротьбі на користь НАБУ», – підкреслюють у Мартиненко.