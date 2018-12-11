Ціна іпотеки: Які ставки чекати у наступному році?

У новому році експерти прогнозують різке зростання іпотечних ставок. Ріелтори і забудовники не виключають, що почнеться зростання ще в грудні.

За їхніми прогнозами, ставки до кінця року можуть піднятися до 10%, а в новому році — до 11%.

Питання про ключовою ставкою буде розглянуто Центробанком в кінці поточного тижня. В даний час розмір ключової ставки становить 7,5%. На цьому рівні вона була встановлена у вересні з метою обмежити інфляційні ризики, заявляла тоді глава ЦБ Ельвіра Набіулліна. Тоді ж у заяві вона виключила подальше підвищення ставки. Зауважимо, що у вересні ключова ставка була підвищена вперше з 2014 року.

Через три місяці ринок завмер у передчутті чергового підвищення.

Через підвищення базової ставки, як відзначають експерти, нерухомість подорожчає. У першу чергу це стосується об’єктів, що відповідають найбільш рентабельним факторів: велика площа квартири, близькість до метро. Втім, і за МКАДом ціни можуть піти вгору.

У наступному році, прогнозують експерти, квартири в новобудові подорожчають на 10%, оскільки забудовники не зможуть покрити «витрати» за рахунок свого доходу. Вони відзначають, що вже зараз маржинальність ряду будівельних проектів близька до 10%. Таким чином, підвищуючи ціни на квартири, забудовники будуть намагатися зберегти прибутковість на поточному рівні.

Розмір іпотечної ставки позначиться на купівельній спроможності.

Так, зростання ставки на 1-1,5% сильного впливу на ринок нерухомості не зробить. Проте якщо ставки досягнуть 13% і «підуть далі», рівень продажів сильно скоротиться.

Вже зараз забудовникам складно утримувати ціни на колишньому рівні, говорять учасники ринку.На даний момент ціни виросли на 10-12%. Зростання буде спостерігатися й надалі, однак він буде плавним, без різких стрибків.

В умовах обмеженої платоспроможності зросте попит на квартири масового сегмента, кажуть експерти.

Втім, ряд аналітиків дотримуються зворотної думки. Вони переконані, що не подорожчають ліквідні якісні квартири і новобудови з хорошим розташуванням, які будуть користуватися найбільшим попитом. А ось впадуть продажі квартир в старих і досить віддалених від метро і зупинок громадського транспорту будинках.

Також вони вважають, що користуватимуться попитом новобудови за МКАД з московською пропискою. При цьому всім, хто розглядає можливість придбати житло в іпотеку, експерти радять поквапитися і зробити це зараз, поки ставки ще відносно низькі.

Справедливості заради слід зазначити, що далеко не всі аналітики очікують зростання цін. Є думка, що ціни на квартири в новому році не зміняться. Причиною тому стане як раз таки зростання іпотечних ставок: зараз люди беруть іпотеку за вигідними ставками, а в подальшому цей попит просто знизиться. Насправді, відзначають вони, збільшення ставок в цілому знизить платоспроможний попит для квартир вторинного ринку.