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Європарламент схвалив приєднання Румунії і Болгарії до Шенгенської зони

11.12.2018

Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зонеРаніше ці рішення блокувалися.

Проти вступу Румунії в Шенгенську зону виступила Голландія, заявив ще 13 вересня прем’єр-міністр Марк Рютте. Причиною стали проблеми з корупцією.

Також в резолюції закликали активізувати процес прийняття рішення щодо Хорватії.

З 2011 року це вже п’ята резолюція Еваропарламента з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. У 2011 році країнам відмовили з-за низького рівня розвитку правової держави та з-за корупції.

У 2012 році рішення заблокували через непроведених реформ.

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