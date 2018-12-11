У Бразилії невідомий відкрив стрілянину в соборі

Стрілок наклав на себе руки.

У вівторок, 11 грудня, невідомий відкрив стрілянину в католицькому кафедральному соборі міста Кампінас в штаті Сан-Паулу на півдні Бразилії: за попередніми даними, вбито п’ять осіб.

За наявними відомостями, стрілок наклав на себе руки.

Три людини госпіталізовані, про їх стан нічого не повідомляється.

За попередніми даними, чоловік увійшов в собор під час меси і відкрив вогонь по присутніх з двох пістолетів. Дійшовши до вівтаря, він застрелився.

у США (штат Алабама) правоохоронці у торговому центрі застрелили 21-річного чоловіка, якого випадково прийняли за винуватця стрілянини в торговому центрі в місті Гувер.