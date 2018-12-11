У США планують ввести заходи проти Китаю

Адміністрація Трампа планує розсекретити розвіддані.

Адміністрація президента США Дональда Трампа може на цьому тижні ввести обмежувальні заходи, спрямовані проти Китаю.

За словами джерела в Білому домі, обмеження пов’язані з “кібератаками Китаю і крадіжкою об’єктів інтелектуальної власності”. Зокрема, США можуть ввести санкції проти Китаю та звинуватити китайських хакерів в скоєнні кіберзлочинів.

Відомства США виступлять із засудженням дій КНР і приймуть відповідні заходи у зв’язку з тим, що Китай нібито займається економічним шпигунством, пише видання. Газета пише, що серед них буде міністерство юстиції, яке пред’явить звинувачення хакерів, імовірно працюючим на розвідувальну службу Китаю і брали участь у кампанії, спрямованої проти комп’ютерних мереж США.

Також адміністрація Трампа планує розсекретити розвіддані, що стосуються приписуваних Китаю хакерських атак в 2014 році, і ввести санкції проти тих, хто відповідальний за них. За даними джерел газети , перелік обмежувальних заходів уряду цим не вичерпується.