У США склали список країн, які порушують свободу віруючих

Уряди цих країн допускають серйозні порушення релігійної свободи”.

Держдепартамент США опублікував список країн-порушників релігійних свобод. У список, зокрема, потрапили Китай, Іран, Саудівська Аравія, КНДР, Таджикистан, Туркменістан.

За словами Держсекретаря Майка Помпео, в цих країнах відбуваються систематичні, постійні і кричущі порушення релігійної свободи”.

При цьому Росію, Коморські острови та Узбекистан Помпео вніс в спеціальний “список спостереження”, оскільки уряди цих країн допускають серйозні порушення релігійної свободи”.

“У багатьох місцях по всьому світу люди продовжують зазнавати переслідувань, стикатися з арештами або навіть смертю просто за те, що живуть у відповідності зі своєю вірою. США не збираються просто спостерігати за подібним утиском”, – заявив Помпео.

Також Помпео вніс у список організації, які викликають особливу стурбованість, серед них: Нусра Фронт, Аль-Каїда на Аравійському півострові, Аль-Шабаб, Боко Харам, Хуситы, ИГИЛ, ИГИЛ-Хорасан і Талібан.