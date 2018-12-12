Окружний адмінсуд Києва поновив Насирова на посаді керівника ГФС

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення скасувати розпорядження уряду про звільнення Романа Насирова з посади голови Державної фіскальної служби.

Про це повідомив нардеп Андрій Журжій, інформацію підтвердили “Радіо Свобода” джерела в правоохоронних органах.

Крім цього, суд постановив відновити Насирова на посаді і виплатити борги по заробітній платі.

“Повне рішення суду поки відсутня, але представник Насирова в суді повідомив, що просить відновити через порушення процедури при звільненні”, – написав депутат.

Нагадаємо, рішення про звільнення уряд прийняв 31 січня поточного року. Про це клопотало Міністерство фінансів.

Зазначимо, що 10 листопада 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду обвинувальний акт стосовно Насирова. За версією слідства, Насиров в період з травня 2015 року по березень 2016 року прийняв ряд незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій газовій схемі Онищенко, на загальну суму 2,019 млрд гривень.

Примітно, що Насиров встиг побувати в Лук’янівському СІЗО – Солом’янський суд Києва поміщав його під варту на 60 днів, проте за чиновника оперативно внесли заставу в сумі 100 млн гривень. Також повідомлялося про наявність у Насирова громадянства Великобританії.

Нещодавно суд ухвалив рішення зняти з Насирова обов’язок носити електронний браслет.

Сам чиновник в одному з недавніх ефірів на “112 Україна” заявив, що має намір “робити все, щоб стати президентом України”. Також Насиров сказав, що директор НАБУ Артем Ситник погрожував йому врученням підозри, якщо він не дасть свідчення проти керівництва країни.

Як повідомлялося, раніше був відновлений на посаді ще один чиновник Кабміну – екс-глава Держнс Микола Бочковський, однак повернутися на робоче місце йому поки не вдалося.