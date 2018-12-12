Теракт у Страсбурзі: нові подробиці

Поліція вже встановила особу підозрюваного

Французька поліція проводить масштабну пошукову операцію із затримання чоловіка, який у вівторок ввечері здійснив теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Поліція вже встановила особу підозрюваного, але його імені не називають. Правоохоронці також провели обыс в його будинку і знайшли гранати. Під час перестрілки з поліцією нападник був поранений.

Глава МВС Франції повідомив, що підозрюваний був відомий поліції за вчинення ряду злочинів, за які він був засуджений у Франції і Німеччині, і за які він відбув покарання.

За даними французьких ЗМІ, підозрюваним є 29-річний Шериф Шекат (Chekatt Cherif). Також повідомляється, що в 2016 році його внесли в так званий “S”, який антитерористичні служби вносять потенційних терористів.

За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, один із загиблих – турист з Таїланду. Ще 12 осіб отримали поранення, шестеро з них перебувають у критичному стані.