Воєнний стан не врятувало рейтинг Порошенко, але у нього є план

Про що свідчать останні соцопитування

Сьогодні був опублікований свіжий соціологічне опитування — президентський і парламентський. Важливий він тим, що проводився в період з 23 листопада по 3 грудня, після двох важливих подій.

26 листопада парламент проголосував за введення військового положення, якому передував інцидент в Керченській протоці.

А ще раніше відбулося об’єднання частини «Опозиційного блоку» на чолі з Бойком з партією «За життя» Вадима Рабиновича. Причому останній оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів на користь Бойка. Тобто один з постійних учасників соціологічних замірів покинув президентських забіг, поступившись місцем іншому, що, природно, повинно було позначитися на рейтингах кандидатів.