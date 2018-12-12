Актрису фільмів для дорослих зобов’язали виплатити Трампу майже $300 тисяч

Актриса оплатить судові витрати адвокатів Трампа



Федеральний суд Каліфорнії ухвалив, що порноактриса Стормі Деніелс, яка судиться з президентом США Дональдом Трампом, повинна відшкодувати главі Білого дому судові витрати на суму 293 тисячі доларів.

Адвокати президента США вимагали суму 800 тисяч доларів, передає BuzzFeed.

Адвокат Трампа Чарльз Хардер заявив, що рішення є “повноцінною перемогою” команди президента і “повним розгромом” звинувачень актриси.

У той же час адвокат актриси Майкл Авенатти назвав слова Хардер “повною маячнею”.

На початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторку за мовчання $130 тис. Угоду було досягнуто безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року.

Сам Коен в лютому 2018 підтвердив цей факт, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи і з власних коштів.

У відповідь адвокати Стормі Деніелс заявили, що цим визнанням Коен порушив угоду між Трампом і Кліффорд про нерозголошення їх відносин. Тепер актриса має намір через суд домогтися розірвання підписки про мовчанні про свою зв’язку з нинішнім президентом. Команда Трампа стверджує, що Кліффорд вже програла справу.

29 березня Кліффорд заявила про погрози на свою адресу.