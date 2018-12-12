Повінь – зміна системи

Menu
Close

Закону про «самозайнятих» не існує. Під податковий прес потрапить будь-який росіянин

12.12.2018

Закона о «самозанятых» не существует. Под налоговый пресс попадет любой россиянин

Росіян в черговий раз ввели в оману. У прийнятому законі №425-ФЗ «ПРО внесення змін у податковий кодекс» немає жодної згадки про «самозайнятих». Всі зміни стосуються збору податків з доходу ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Фактично, під дію закону підпадає будь-який громадянин. Отримав людина хоч якийсь дохід – він зобов’язаний «відстебнути» з цього доходу державі. До того ж, зміни в Податковому кодексі дозволять винаходити податки на що завгодно. Все буде залежати від фантазії влади.

Як же так? Адже нам говорили, що мова йде про самозайнятих!

В тому то і справа. Депутати від партії «Єдина Росія», які є ініціаторами цього закону, ймовірно, свідомо вводять населення в оману. А як інакше запровадити непопулярні закони під час стрімкого падіння рейтингу партії влади? Російські ЗМІ публікували ті пояснення, що їм видавали «зверху». Представники нечисленної опозиції напевно навіть не вникнули в суть справи. Але факт залишається фактом: у Росії дано старт експерименту по очищенню гаманців росіян від «зайвих» грошей.

В двох словах про суть нововведень

1) Нововведення дозволяють оподаткувати будь-який вид діяльності людини: Скопав грядки сусідам-пенсіонерам – плати податок. Продав майно, надав послугу – плати податок. У новому законі немає поділу разового надання послуги від регулярних, приносять постійний дохід.

2) Якщо експеримент пройде вдало в ряді регіонів Росії, то в майбутньому закон поширять на все населення країни.

3) Вступ у цей спеціальний податковий режим, за словами депутатів – добровільне. Однак, якщо людина отримала (отримує) дохід не будучи офіційно працевлаштованим, то він несе відповідальність за свої дії, як особа ухиляється від сплати податків.

Загалом все просто: Якщо хочеш отримати дохід, то реєструйся як фізособи, що застосовує спеціальний податковий режим. Не зареєструвався – неси покарання за незаконну підприємницьку діяльність і несплату податків.

Читайте також:   Мінекономрозвитку за відсікання від економіки більшої частини нафтогазових доходів

4) Так як списку діяльності, який передбачає отримання доходу немає (не можна переходити на цей режим нотаріусам, адвокатам, які торгують підакцизними товарами), то визнати дохідної, влада може будь-яку діяльність.

Співавтор нового закону депутат-единарос Макаров на сайті Держдуми стверджує, що в практиці головне значення буде надаватися здоровому глузду. Зрозуміло, що межі «здорового сенсу» в законодавстві не визначені. По факту, все буде залежати від бажання і настрою влади.

Головна мета законодавчої ініціативи партії влади – це збільшення збору податків з населення. Адже головне джерело поповнення бюджету – нафту, в будь-який момент може перестати приносити надприбутки.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *