Закону про «самозайнятих» не існує. Під податковий прес потрапить будь-який росіянин

Росіян в черговий раз ввели в оману. У прийнятому законі №425-ФЗ «ПРО внесення змін у податковий кодекс» немає жодної згадки про «самозайнятих». Всі зміни стосуються збору податків з доходу ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Фактично, під дію закону підпадає будь-який громадянин. Отримав людина хоч якийсь дохід – він зобов’язаний «відстебнути» з цього доходу державі. До того ж, зміни в Податковому кодексі дозволять винаходити податки на що завгодно. Все буде залежати від фантазії влади.

Як же так? Адже нам говорили, що мова йде про самозайнятих!

В тому то і справа. Депутати від партії «Єдина Росія», які є ініціаторами цього закону, ймовірно, свідомо вводять населення в оману. А як інакше запровадити непопулярні закони під час стрімкого падіння рейтингу партії влади? Російські ЗМІ публікували ті пояснення, що їм видавали «зверху». Представники нечисленної опозиції напевно навіть не вникнули в суть справи. Але факт залишається фактом: у Росії дано старт експерименту по очищенню гаманців росіян від «зайвих» грошей.

В двох словах про суть нововведень

1) Нововведення дозволяють оподаткувати будь-який вид діяльності людини: Скопав грядки сусідам-пенсіонерам – плати податок. Продав майно, надав послугу – плати податок. У новому законі немає поділу разового надання послуги від регулярних, приносять постійний дохід.

2) Якщо експеримент пройде вдало в ряді регіонів Росії, то в майбутньому закон поширять на все населення країни.

3) Вступ у цей спеціальний податковий режим, за словами депутатів – добровільне. Однак, якщо людина отримала (отримує) дохід не будучи офіційно працевлаштованим, то він несе відповідальність за свої дії, як особа ухиляється від сплати податків.

Загалом все просто: Якщо хочеш отримати дохід, то реєструйся як фізособи, що застосовує спеціальний податковий режим. Не зареєструвався – неси покарання за незаконну підприємницьку діяльність і несплату податків.

4) Так як списку діяльності, який передбачає отримання доходу немає (не можна переходити на цей режим нотаріусам, адвокатам, які торгують підакцизними товарами), то визнати дохідної, влада може будь-яку діяльність.

Співавтор нового закону депутат-единарос Макаров на сайті Держдуми стверджує, що в практиці головне значення буде надаватися здоровому глузду. Зрозуміло, що межі «здорового сенсу» в законодавстві не визначені. По факту, все буде залежати від бажання і настрою влади.

Головна мета законодавчої ініціативи партії влади – це збільшення збору податків з населення. Адже головне джерело поповнення бюджету – нафту, в будь-який момент може перестати приносити надприбутки.