“Співрозмовник” довідався про московських квартирах охоронців Путіна

В середині листопада “Нова газета” опублікувала розслідування, присвячене заміської нерухомості нинішніх і колишніх охоронців Володимира Путіна. Після цього журналісти “Співрозмовника” вирішили розпитати про московських квартирах фігурантів розслідування і прийшли до висновку, що це житло наближених президента складно назвати скромним.

За даними видання, чи не краще всіх квартирне питання кілька років тому вирішив колишній охоронець президента, а нині голова Тульської області Олексій Дюмін, який в кінці 2014 року став власником квартири в Колымажном провулку. Будинок, в якому знаходиться квартира площею 344 квадратних метри, розташований прямо біля Музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна.

За чутками, цією квартирою Дюміна нагородили за порятунок колишнього українського президента Віктора Януковича. При цьому про придбання такої квартири Дюминым за свій рахунок говорити складно, якщо врахувати, що зараз аналогічна квартира в цьому будинку виставлена на продаж за 1 млрд рублів.

До набуття квартири в околицях Кремля Дюмін володів житлом площею 138 квадратних метрів в будинку Управсправами президента на вулиці Удальцова. У це ж будинку володіють квартирами та інші колишні охоронці президента, включаючи Олега Климентьєва, який тепер обіймає посаду заступника директора ФСТ, а також Євгенія Зиничева, який став головою МНС.

Якщо Дюмін продав свою квартиру в будинку на Удальцова, то Климентьєв залишив її собі, хоча і обзавівся новим житлом на Ломоносівському проспекті. Цю квартиру на одному сходовому майданчику з квартирою ще одного колишнього охоронця Путіна Олександра Колпакова (тепер він працює на посаді керуючого справами президента) Климентьєв, по всій видимості, отримав, як і Дюмін, оскільки не міг дозволити собі таку покупку. Згаданий Колпаков також має ще одну квартиру в Москві: йому належить чотирикімнатна квартира в так званому єльцинському будинку на Осінній вулиці в Крилатському. У цьому ж будинку п’ятикімнатній володіє квартирою статс-секретар ФСТ Микола Кондратюк.

Нарешті в публікації згадується і московська нерухомість нинішнього глави Росгвардии Віктора Золотова, про яку раніше розповідав опозиціонер Олексій Навальний, викликаний Золотова на дуель. Так, Золотову в Москві належить квартира на Якиманці, отриманий від управління Справами президента, а його дочка Жанна володіє двоповерховим пентхаусом в згаданому будинку на Ломоносівському проспекті.