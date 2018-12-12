Про що промовчав Анатолій Чубайс?

На сесії «Бізнес — суспільство — влада: старі проблеми, старі очікування», яка проходила в рамках Загальноросійського громадського форуму , глава «Роснано» Анатолій Чубайс, розповів про своє бачення ситуації в країні. Зокрема він сказав: «Якщо подивитися на ситуацію в цілому у великому трикутнику — влада, бізнес і суспільство, — мені вона здається дивно гармонійним.

Показати повністю… Гармонійною у тому сенсі, що влада недолюблює суспільство і не любить бізнес, суспільство явно не любить і терпіти не може бізнес, бізнес з недовірою ставиться до влади, а що таке суспільство, взагалі не розуміє. І все гармонійно, цілісно продовжує рухатися вперед. Рівне у відповідності з нашим класиком Володимиром Семеновичем Висоцьким: не страшні погані вісті, ми у відповідь біжимо на місці».

Давайте розглянемо все по порядку.

Насамперед, таке поняття, як «російське суспільство».

Якщо «суспільство» розуміється, як група людей, що володіють спільними інтересами, цінностями і цілями. У «російському суспільстві» загальні інтереси, цінності та цілі узаконені в Конституції Росії, якій виповнюється 25 років. Узаконені тією самою групою людей, що є єдиним джерелом влади в країні, багатонаціональним народом.

Тому, коли ведуться міркування про суспільстві, ігноруючи Конституцію країни, то до таких безвихідного висновків і приходять: «суспільство явно не любить і терпіти не може бізнес, бізнес з недовірою ставиться до влади, а що таке суспільство, взагалі не розуміє».

Гармонійно країна може розвиватися тільки в тому випадку, якщо здійснюють державну владу забезпечують виконання того, про що письмово домовилися росіяни.

Чубайс прав, заявляючи про те, що бізнес бути ініціатором будь-яких змін в країні не може. «Бізнес про бабки, не про країну».

В 90-е прихильником влади бізнесу над державою був Борис Березовський. Чим це все завершилося відомо.

Звичайно, суспільство не могло полюбити такий бізнес, як і тих, хто взявся здійснювати державну владу, але собі зміряв з бюджету зарплати і пенсії в 20-100 разів перевищують те, що отримують мільйони росіян.

Сьогодні вже можна стверджувати, що більшість з осіб, які взялися здійснювати державну владу, не знайома з «загальними інтересами, цінностями і цілями», викладеними в Основному Законі країни. А деякі, які називають себе «політичними діячами», не визнають таку вищу цінність, як права і свободи людини.

Тому і бізнес з недовірою ставиться до влади, а що таке суспільство, взагалі не розуміє.

Будучи гарантом Конституції Росії, Володимир Путін за 18 років так і не встановив життя країни за правилами, узаконеним у Конституції Росії.

Обов’язком осіб, що здійснюють державну владу так і не стало визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина.

Про яку довіру бізнесу до влади можна говорити, якщо в 2015 році Путін публічно в своєму посланні повідомив: «За 2014 рік слідчими органами порушено майже 200 тисяч кримінальних справ за так званим економічним складам. До суду дійшли 46 тисяч із 200 тисяч, ще 15 тисяч справ розвалилася в суді. Виходить, якщо порахувати, що вироком закінчилися лише 15 відсотків справ. При цьому абсолютна більшість, близько 80 відсотків, 83 відсотки підприємців, на яких були заведені кримінальні справи, повністю або частково втратили бізнес. Тобто їх попрессовали, обібрали і відпустили».

Здавалося, що скоро назвуть тих, хто «пресував і оббирав», їх адреси, звання. посади і прізвища були в кожній справі. Але ні, цього не сталося. І вже 2016 року депутат доповідав Держдумі про те, що в 2015 році з більш ніж 230 тис. кримінальних справ, порушених у сфері економічних злочинів, до суду дійшло лише трохи менше 35 тис. кримінальних справ.

За цих обставин, російське суспільство, що всенародно голосувало за життя за правилами, викладеними в Конституції Росії, відмовчувався. Ніхто не вимагав покарання тих, хто масово знущався над тими, хто займався бізнесом.

Як же за таких обставин підприємці повинні ставитися до «російському суспільству»?

«Так, правда, той, хто хоче, той і може.

Так, правда, сам винен. Бог зі мною.

Так, правда, але одне мене непокоїть:

Кому сказати спасибі, що живий?»

Володимир Висоцький.

Живуть у Франції відчули презирство еліти і тих, хто взявся здійснювати державну владу, і вийшли на вулиці.

Як прожив у країні понад 72 років, можу стверджувати, — Росію врятує тільки суспільство, здатне обирати у владу тих, хто встановить в країні волю народу, викладену в Конституції Росії, а також зможе всенародним голосуванням отрешать з посади нездатних виконувати обов’язки посадової особи.

Мої співвітчизники! З ювілеєм Конституції Росії.