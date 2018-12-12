Суд: Ситник і Лещенко незаконно розголошували інформацію про Манафорте

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня 2018 року виніс рішення про те, що глава НАБУ Артем Ситник і нардеп Сергій Лещенко здійснювали неправомірні дії, розголошуючи інформацію про громадянина США політтехнолога Поле Манафорте.

«Визнані протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо розголошення та поширення інформації про громадянина США Поле Манафорте, голові штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа про наявність прізвища та підписів Манафорта у списках «чорної бухгалтерії Партії регіонів» в матеріалах досудового розслідування, що призвело до втручання у виборчі процеси США 2016 року і завдало шкоди інтересам держави Україна», — повідомляє прес-служба адмінсуду.