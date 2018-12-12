У Канаді під багатомільйонний заставу відпустили фіндиректора Huawei

Її підозрюють у порушенні санкцій США.

Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія прийняв рішення про звільнення під заставу фінансового директора і дочки засновника китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу.

Сума застави склала 10 мільйонів канадських доларів (7,5 мільйона доларів), повідомляє Bloomberg. Суддя зажадав внести більшу частину застави готівкою.

За рішенням суду, Мен Ваньчжоу повинна буде перебувати в будинку свого чоловіка у Ванкувері під охороною до наступного судового засідання 6 лютого 2019 року, коли буде вирішуватися питання про його екстрадицію в США. Також Мен Ваньчжоу повинна надати суду не менше п’яти поручителів.

Дочка засновника Huawei Мен Ваньчжоу, що займає в компанії посаду фінансового директора та заступника голови ради директорів, була затримана у Ванкувері 1 грудня на підставі ордера, виданого США.

Сполучені Штати підозрюють Мен Ваньчжоу в порушенні санкцій, накладених на Іран, заявляючи, що Huawei приховала свої ділові зв’язки з компанією Skycom, що має бізнес в ісламській республіці. Мен Ваньчжоу своєї провини не визнала.