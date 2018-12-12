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У США “королеву краси” звинуватили у розбещенні школяра

12.12.2018

В США "королеву красоты" уличили в растлении школьникаДівчина визнала провину.

Вчителька середньої школи і переможниця конкурсу “Міс Кентуккі” 28-річна Рамсі Бірс постала перед судом після того, як її звинуватили в надсилання знімків оголених неповнолітньому школяреві.

Фотографії голої вчительки в смартфоні 15-річного хлопчика виявили його батьки, які відразу ж звернулися в поліцію.

Рамсі зізналася, що дійсно надсилала школяреві чотири свої оголені фотографії з Snapchat.

Зараз їй висунули звинувачення за чотирма пунктами, і відсторонили від роботи.

Бірс випустили під заставу в 10 тисяч доларів, і зараз вона чекає рішення суду. У разі, якщо дівчину визнають винною, то їй загрожує до 20 років в’язниці.

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