Росія відмовилася виконувати європейські вимоги по протидії корупції в судах

Росія відмовилася виконувати рекомендації експертів започаткованою Радою Європи Групи держав проти корупції (ГРЕКО).

Вони пропонували повернути до Кодексу суддівської етики положення, пов’язані з неупередженістю та чесністю суддів, які були виключені з нього в 2016 році.

Зокрема, мова йшла про норми, уточнюючих підстави для відводу судді на процесі, – наприклад, коли близький родич судді має зацікавленість у справі, може вплинути на хід процесу або працює в організації, яка бере участь у процесі.

З кодексу також зникли рекомендації суддям утримуватися від дій, які можуть викликати конфлікт інтересів, та уникати ситуацій, коли особисті взаємини з учасниками процесу можуть викликати обґрунтовані підозри або створити видимість упередженого ставлення.

Тоді рішення пояснювалося тим, що норми кодексу занадто широко трактуються при відборі кандидатів у судді, і це веде до серйозних проблем з оновленням кадрів: підставою для відмови у призначенні ставала навіть теоретична можливість конфлікту інтересів – наприклад, наявність родичів, що працюють юристами в органах влади або комерційній структурі.

ГРЕКО рекомендувала Росії повернути до кодексу виключені вимоги, але, як повідомляють «Ведомости», Рада суддів вважає такий крок «недоцільним».

Пропоновані зміни не призведуть до вирішення знову виникаючих проблем, а лише створять видимість вдосконалення кодексу, йдеться у прийнятому 6 грудня постанові ради.

Інститут відводів і самовідводів суддів у Росії вже існує, нагадує керівник комісії ради з етики Олена Золотарьова: закон зобов’язує суддю при виникненні конфлікту інтересів взяти самовідвід або поставити учасників процесу до відома про цю ситуацію.

Відмова суддів йде врозріз не тільки з міжнародними зобов’язаннями, але і з національним планом протидії корупції, який містить доручення Верховному суду попрацювати над посиленням заходів щодо виявлення конфлікту інтересів, нагадує заступник гендиректора «Трансперенсі інтернешнл Росія» Ілля Шуманов.

Втім, нічого нового не відбувається. Раніше влада відмовилися вводити кримінальну відповідальність за корупцію для юросіб, нагадує Шуманов тоді відмову пояснили тим, що пропозиція суперечить російської правової догмі.