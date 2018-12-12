Чистий відтік капіталу з Росії більш ніж потроївся у січні-листопаді

Чистий відтік капіталу з Росії в січні-листопаді 2018 року досяг $58,5 млрд, що в 3,3 рази перевищує значення показника за аналогічний період минулого року, випливає з попередніх даних Центробанку РФ.

Як зазначає регулятор, «сальдо фінансових операцій приватного сектора з нерезидентами, попередньо, склало 58,5 млрд доларів США проти 17,7 млрд доларів США у січні-листопаді 2017 року».

Нагадаємо, що наприкінці жовтня регулятор погіршив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ за підсумками 2018 року – з $55 млрд до $66 млрд. При цьому оцінка чистого вивезення капіталу з країни в 2019 році була скоригована в бік поліпшення – до $25 млрд з $27 млрд.