Літак болгарського міністра екстрено сів через лопнув вікна

Чиновнику відправили резервний борт.



Борт з віце-прем’єром і міністром оборони Болгарії Красимиром Каракачановым здійснив екстрену посадку у Відні. Про це в середу, 12 грудня, повідомляє Radio Bulgaria.

Відзначається, що незаплановане приземлення відбулося за тріснутого скла в кабіні пілотів під час польоту з Софії в Брюссель. В результаті інциденту пасажири і члени екіпажу не постраждали.

Каракачанов зазначив, що літак приземлили професійно, паніки на борту не було.

У свою чергу авіакомпанія Bulgaria Air відправила резервний борт, щоб доставити делегацію до місця призначення.