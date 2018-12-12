Літак болгарського міністра екстрено сів через лопнув вікна

Чиновнику відправили резервний борт.
Борт з віце-прем’єром і міністром оборони Болгарії Красимиром Каракачановым здійснив екстрену посадку у Відні. Про це в середу, 12 грудня, повідомляє Radio Bulgaria.
Відзначається, що незаплановане приземлення відбулося за тріснутого скла в кабіні пілотів під час польоту з Софії в Брюссель. В результаті інциденту пасажири і члени екіпажу не постраждали.
Каракачанов зазначив, що літак приземлили професійно, паніки на борту не було.
У свою чергу авіакомпанія Bulgaria Air відправила резервний борт, щоб доставити делегацію до місця призначення.