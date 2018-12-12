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Літак болгарського міністра екстрено сів через лопнув вікна

12.12.2018

Самолет болгарского министра экстренно сел из-за лопнувшего окнаЧиновнику відправили резервний борт.

Борт з віце-прем’єром і міністром оборони Болгарії Красимиром Каракачановым здійснив екстрену посадку у Відні. Про це в середу, 12 грудня, повідомляє Radio Bulgaria.

Відзначається, що незаплановане приземлення відбулося за тріснутого скла в кабіні пілотів під час польоту з Софії в Брюссель. В результаті інциденту пасажири і члени екіпажу не постраждали.

Каракачанов зазначив, що літак приземлили професійно, паніки на борту не було.

У свою чергу авіакомпанія Bulgaria Air відправила резервний борт, щоб доставити делегацію до місця призначення.

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