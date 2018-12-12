“Жовті жилети” заблокували проїзд до Варшави

Утворилися затори в кілька кілометрів

В Польщі поблизу Варшави аграрії влаштували несанкціонований протест, заблокувавши одну з найважливіших доріг в країні.

Про це повідомляє RMF24.

Фермери вимагають вирішення своїх проблем, пов’язаних із загрозою африканської чуми свиней, а також інших питань.

За даними поліції, протест незаконний. Автостраду блокують кілька автомобілів, встановлених поперек траси. Серед них стоять протестувальники в жовтих жилетах.

“Ми вимагаємо, щоб до нас приїхав прем’єр Моравецький. Ми передамо йому наші вимоги і очікуємо їх виконання”, – повідомив один з учасників протесту.

В результаті несподіваної акції на дорозі утворилися затори в кілька кілометрів. Поліція намагається організувати об’їзд.