Суд пояснив, чому відновив на посаді Насирова

Головуюча у справі про звільнення Романа Насирова суддя Окружного адміністративного суду Києва Наталія Клименчук в коментарі «Судово-юридичній газеті» пояснила мотиви рішення суду про скасування розпорядження Кабінету міністрів про звільнення чиновника з посади голови Державної фіскальної служби, пишуть Вести.

«…Оскаржуване рішення про звільнення Насирова ґрунтується виключно на обставину наявності у позивача подвійного громадянства. У своєму позові Насиров стверджував про відсутність такого факту наявності у нього подвійного громадянства, і тому вважав оскаржуване рішення протиправним і таким, що підлягає скасуванню у судовому порядку. Зокрема, позивач наполягав на порушенні процедури прийняття оскаржуваного рішення, так як в порушення встановленого законом порядку його прийняття не передувало відповідне подання прем’єр-міністра України про його звільнення», – заявила Клименчук.