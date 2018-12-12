Мей назвала свою можливу відставку загрозою для Британії

Мей не збирається просто так віддавати свій пост.



Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що готова піти у відставку, але попередила, що такий крок поставить під загрозу майбутнє країни.

Про це вона заявила в короткому виступі в Лондоні після того, як стало відомо, що сьогодні відбудеться голосування її Консервативної партії за вотум недовіри.

“Я готова завершити роботу. Але зміна лідера Консервативної партії зараз поставить під загрозу майбутнє нашої країни. Новий лідер не встигне переглянути угоду… Таким чином, одним з перших його кроків має бути продовження або скасування статті 50”, – сказала Мей.

Вона також повідомила, що на скасувала свій візит до Ірландії, де повинна була обговорити угоду про Brexit, зокрема, питання кордону з Північною Ірландією.

“Я служу національним інтересам. Угода про Brexit знаходиться в наших руках. Ми не можемо дозволити собі невпевненість. Це може створювати загрозу передачі контролю за переговорами Brexit Лейбористської партії”, – додає вона.

Нагадаємо, у парламенті Великобританії зібрали достатню кількість підписів депутатів за винесення на голосування питання про вотум недовіри прем’єр-міністру Терези Мей. Голосування відбудеться в середу ввечері.