У Страсбурзі проводять спецоперацію: введено заборону на мітинги

Мешканців міста просять не виходити на вулицю.



У Страсбурзі ввели заборону на проведення протестних акцій у зв’язку зі стріляниною,в результаті якої загинули три людини. Про це в середу, 11 грудня, повідомляє держсекретар при МВС Франції Лорана Нуньєса.

При цьому, за його словами, акції будуть дозволені на всій решті території Франції.

Нуньєс також назвав обурливими повідомлення ЗМІ про те, що інцидент в Страсбурзі міг бути спланований владою для придушення протесту.

“Заходи були прийняті тільки для Страсбурга на сьогодні”, – зазначив секретар.

Тим часом, як повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, поліція Страсбурга проводить спецоперацію біля кафедрального собору міста.

Подробиці операції не наводяться. За словами одного зі свідків, поліція оточила місце, де напередодні сталася стрілянина.

Французькі ЗМІ повідомляють, що вранці в середу поліція здійснила облаву на будинок 29-річного підозрюваного, збираючись заарештувати його, однак тому вдалося втекти. В його домі, як повідомляють, були виявлені гранати.

МВС Франції закликали жителів Страсбурга не виходити на вулицю.

Очевидці стрілянини в Страсбурзі почали викладати відео з місця інциденту. На опублікованих в соцмережах роликах видно, як на землі лежить поранений або убитий чоловік, а перехожі в паніці біжать по вулиці.

За даними французьких ЗМІ, підозрюваним є 29-річний Шериф Шекат. Також повідомляється, що в 2016 році його внесли в так званий “S”, який антитерористичні служби вносять потенційних терористів.