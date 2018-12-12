І Путін, і Навальний. У Москві попрощалися з Людмилою Алексєєвої

11 грудня в Центральному Будинку журналіста в Москві проходить прощання з главою Московської Гельсінкської групи Людмили Алексєєвої.

На церемонію прощання прийшли президент РФ Володимир Путін, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, журналіст Микола Сванідзе, глава РПЛ при президенті РФ Михайло Федотов, опозиціонери Олексій Навальний та Дмитро Гудков, голова Рахункової палати Олексій Кудрін, спікер Державної думи В’ячеслав Володін і багато інші відомі діячі.

Сьогодні Алексєєва буде похована на Троєкуровському кладовищі.

Людмила Алексєєва померла 8 грудня в одній з лікарень Москви. Причиною смерті стала тривала хвороба. Правозахисниці був 91 рік.

Алексєєва народилася в 1927 році. У 1950-х роках вона отримала освіту історика. У 1960-х роках Алексєєва брала участь у дисидентському русі, а також зайнялася правозахисною діяльністю.

У 1970-х роках правозахисниця емігрувала в США, звідки повернулася у початок 1990-х років. У 1996 році вона стала главою Московської Гельсінкської групи.

До останніх днів життя Алексєєва активно займалася правозахистом. У 2012 і 2013 роках її висували на Нобелівську премію миру. У 2017 році вона отримали Державну премію Росії.