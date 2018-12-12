Добити Конституції

Сьогодні, 12 грудня, Путін дає великий урочистий прийом з нагоди 25-річчя Конституції РФ.

Це по-нашому — влаштовувати свята і феєрверки на честь Основного закону країни, на який її влади плюють буквально кожен день.

Показати повністю…

Починаючи з того, що Путін вже 10 років тому мав назавжди покинути президентський пост. А він править вже 4-й, реально – 5-й термін.

Про те, що «Російська Федерація – соціальна держава» (стаття 7), як-то і говорити незручно.

Сьогодні в Росії доходи 10% найбагатших у 15,6 разів перевищують доходи найбідніших, 20 млн живуть нижче прожиткового мінімуму, кожному п’ятому грошей вистачає тільки на скромну їжу, зате кількість мільярдерів за останні 20 років наблизилася до сотні.

Бентежить і 5-я стаття про федеративний устрій і рівності всіх суб’єктів РФ і 4-я – про верховенство федеральних законів на всій території країни. Зразок цього самого «рівності і верховенства» – кадыровская автократія із показною розкішшю Грозного, фактичної життям місцевої версії шаріату і жорстким переслідуванням будь-якого інакомислення.

Ну а про статті 3 – «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її багатонаціональний народ», «вищим безпосереднім вираженням влади» якого «є референдум і вільні вибори» — можна згадувати лише з гіркою усмішкою. На тлі нескінченних «вільних» виборів в Примор’ї. Або пенсійного референдуму, який не дали навіть провести, хоча 90% громадян виступали проти підвищення віку виходу на пенсію.

І про що вже точно варто помовчати – про 2-му розділі Конституції «Права і свободи людини і громадянина». Не тільки про право на свободу думки і слова», ЗМІ та заборону цензури (ст. 29), право на збори, мітинги і демонстрації» (ст. 31). Але і про рівність перед законом і судом (ст. 19), про те, що «гідність особистості охороняється державою», а тортури заборонені (ст. 21). А ще про те, що всі права громадян, включаючи безкоштовну медицину, освіту і взагалі гідне життя, гарантовані (ст. 45).

Може, до речі і тому хочуть міняти Конституцію, про що говорять вже давно. Останній слух – нібито Путін оголосить про це прямо сьогодні, на конституційному прийомі, сказавши, що «запит у суспільства такий є».

Очевидно, що «такого запиту» у товариства немає. Згідно з нещодавнім опитуванням ВЦВГД, значна частина росіян має про зміст Конституції вельми смутне уявлення.

Запит є у еліти, яка хоче знищити всяке згадка про соціальне державі; закріпити, забити, забити в Конституцію право своє і своїх нащадків і далі правити, набиваючи свої кишені і ніяк і нічим не відповідаючи перед народом.

Звідси буйні фантазії – в діапазоні від Держради на чолі з вічним верховним правителем до спадкової монархії з передачею влади якою-небудь з путінських дочок.

Ну що тут скажеш. Конституції на пострадянському просторі змінювали не раз. Вдало (для влади) виходило тільки у міцних тоталітарних режимів Середньої Азії. А у Вірменії нещодавні конституційні експерименти призвели до порушення кримінальних справ проти двох колишніх президентів.

Тому, перш ніж затеваться з правкою єльцинської суперпрезидентською Конституції, треба гарненько подумати. Не стільки народу, чия думка нікого не хвилює, скільки владі.

А їм треба пам’ятати головне – ніяка Конституція сама по собі не є гарантією від потрясінь і революцій.

Навіть якщо головного начальника назвати не те що самодержавним правителем, але і «почесним святим та почесним папою римським нашого королівства».