Новорічний стіл подорожчав в Україні на 20%

У наступаючому 2019 році українцям, щоб накрити новорічний стіл на сім’ю з 4 чоловік, доведеться заплатити на 20% більше, ніж у цьому. Як повідомляє прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», вартість такого столу в 2019 складе 1 535 гривень.

«Для оцінки були взяті новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної сім’ї: салати, м’ясні і рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо», — зазначив заступник директора інституту Микола Пугачов.

Згідно з розрахунками вчених, три кілограми «Олів’є» традиційної рецептури обійдеться українцям в 129,76 грн, а це на 25% більше, ніж рік тому. За півтора кілограма салату «Оселедець під шубою» доведеться віддати 118,32 грн.

За словами Пугачова, зростання цін відіб’ється і на м’ясних виробах. Так, за 0,5 кг нарізки салямі в середньому ми заплатимо 80 гривень, а за кілограм курячого філе — 111 гривень.

«Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 344,50 грн», — зазначено в повідомленні.

Що стосується овочів, вартість на них складе в середньому 159,48 грн, а фрукти у 78 грн. За пляшку шампанського в середньому доведеться викласти 98 гривень, а коньяк — 155 грн. Солодка вода і соки в свою чергу обійдуться українцям в 76,10 грн.

Тим, хто звик зустрічати Новий рік з ікрою, дане свято, звичайно, обійдеться ще дорожче: банка червоної гри буде коштувати 250 грн. «Тому вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 грн», — підкреслив Пугачов.

Якщо брати варіант з бюджетним застіллям, вартість його складе 1 647,60 грн, додали в інституті.

Раніше SKELET-info повідомляв, що до кінця цього року в Україні істотно зростуть ціни на продукти харчування. А вартість хлібної корзини в Україні з початку поточного року зросла на 9% або на 5,5 гривень, до більш ніж 63 гривень.

У той же час найбільше грошей — 50,3% — українці витрачають на продовольчі товари та харчування поза домом.