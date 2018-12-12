Виправдувальний вирок Бородянського районного суду щодо екс-ректора Національної академії державної податкової служби України Петра Мельника залишено без змін. Відповідне рішення ухвалила Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Київського апеляційного суду.

Як повідомляв SKELET-info, Мельник допустив розтрату майна Податкової академії на суму 33,4 млн грн за заниженою вартістю. Прокурор просив скасувати виправдувальний вирок за істотних порушенням норм кримінального процесуального закону та невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального злочину. Також у прокуратурі просили посадити Мельника на дев’ять років з конфіскацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак апеляція вважає, що відчужене майно на користь ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» відбулося не безоплатно, а на підставі договорів купівлі-продажу та отримані за цими договорами кошти були перераховані спочатку на рахунок університету, а в подальшому — у державний бюджет. Тому апеляція виключає таку ознаку злочину, як безоплатність передачі майна іншій особі та унеможливлює кваліфікацію дій Мельника з будь-якої частини статті 191 КК України.

А вартість майна Податкової академії визначали незалежні оцінювачі, які мали відповідний дозвіл Фонду державного майна України на здійснення такої діяльності.

«Так, на думку колегії суддів, в ході судового розгляду стороною обвинувачення не було надано належних та допустимих доказів докази наявності в діянні Петра Мельника складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а висунуте йому обвинувачення ґрунтується лише на припущеннях», — сказано в постанові Київського апеляційного суду.

Скаргу в касацію на це рішення можна подати протягом трьох місяців з дня його оприлюднення у Верховний суд.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Мельник знову хоче бути ректором.

SKELET-info

Суд вдруге виправдав скандального колишнього ректора Мельника оновлено: Грудень 12, 2018 автором: Redactor