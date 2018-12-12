Індійський магнат влаштував дочки весілля за 100 мільйонів доларів

Донька найбагатшого бізнесмена Азії виходить заміж



Сьогодні, 12 грудня, в Індії відбудеться весілля, яка може стати однією з найбагатших весіль світу, навіть вечірки з фільму Божевільні багаті азіати померкнуть на її тлі.

Як повідомляє Bloomberg, нафтової і телекомунікаційних індійський магнат Мукеш Амбані видає заміж доньку Їшу за Ананда, сина мільярдера Аджая Паримала.

Поки за непрямими даними журналісти намагаються підрахувати, у скільки обійдеться це тижневе свято. Люди, знайомі з організацією весіль, приблизно прикинули, що витрати досягають 100 мільйонів доларів. У той же час близький родич сім’ї стверджує, що сума не перевищує 15 мільйонів.

На пре-весільної церемонії, яка проходила в місті Удайпур були присутні як місцеві, так і світові знаменитості: індійський актор Шахрух Хан, актриса Айшварія Раї, наречені Пріянка Чопра і Нік Джонас, політик Хілларі Клінтон, діловий магнат Генрі Кравіс. Список гостей настільки великий, що Амбані і Прималы повністю забронювали п’ять п’ятизіркових готелів неподалік від проведення торжества. За повідомленнями місцевих ЗМІ в аеропорт Удайпура прибуло понад 100 чартерних рейсів.

Бажаючи віддячити Удайпур за гостинність, сім’я Амбані пожертвувала місту їжу, якої вистачить на те, щоб годувати 5100 чоловік три рази на день протягом чотирьох днів. Крім того, вони відкрили ярмарок, на якій у ці дні можна буде познайомитися з традиційним мистецтвом і ремеслом Індії: картини, кераміка та ін

Сама весільна церемонія пройде в будинку батька – Мукеша Амбані – знаменитому 27-поверховому палаці Антілія в Мумбаї.

Весілля Іші – це перша весілля в родині Мукеша Амбані, голови Reliance Industries Ltd., який в цьому році став найбагатшою людиною Азії, обігнавши китайського бізнесмена Джека Ма. Ходять чутки, що наречені переїдуть в особняк вартістю 64 млн. доларів.