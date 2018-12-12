Трамп готовий втрутитися у справу фіндиректора Huawei

Її затримали в Канаді за запитом США



Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що готовий втрутитися у справу фінансового директора китайської корпорації Huawei Technologies Мен Ванчжоу, який веде Міністерство юстиції США.

Мен Ванчжоу підозрюють в обмані міжнародних банків щодо режиму американських торгових санкцій проти Ірану. На початку грудня її затримали в Канаді за запитом США.

Тепер же Трамп дав зрозуміти, що може надати особистий вплив на хід справи, якщо це послужить інтересам національної безпеки або допоможе укласти Сполученим Штатам торговельну угоду з Китаєм для врегулювання торговельної війни.

“Якщо я вважатиму, що це буде корисно для договору, який, безумовно, стане найбільшою торговою угодою [з Китаєм] з коли-небудь ув’язнених – що дуже важливо, в тому числі для нацбезпеки, – то безумовно вмешаюсь, якщо вважатиму це за необхідне”, – підкреслив Трамп.

На початку грудня влада Канади затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу, екстрадицію якої запитують США.

Представник Міністерства юстиції Канади повідомив, що Мен Ванчжоу, яка є одним із заступників голови правління і дочкою засновника Huawei, була затримана у Ванкувері 1 грудня.

11 грудня суд канадського Ванкувера прийняв рішення відпустити Мен Ванчжоу під заставу в $7,4 млн.