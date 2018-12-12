У Мексиці під час служби вибухнули феєрверки: багато жертв

Поранено близько 50 осіб.

У результаті масштабного вибуху феєрверків під час релігійної процесії в мексиканській церкви загинули вісім осіб і поранено близько 50 осіб.

“В результаті масштабного вибуху феєрверків під час релігійної процесії в мексиканській церкви у вівторок загинули вісім осіб і близько 50 отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє AFP, трагедія сталася в місті Текискиапан, що в 145 кілометрах на північний захід від мексиканської столиці Мехіко.

Як повідомив один з рятувальників Габріель Бастаррачеа, парафіяни пожертвували феєрверками для фестивалю, однак щось пішло не так, і вони вибухнули”.

Наголошується, що це перший смертельний інцидент з феєрверками в країні. Так, до грудня 2016 року під час святкування Різдва вибухнула феєрверочні ракета, забравши життя 42 людей. А вже в липні цього року загинули щонайменше 24 людини під час серії вибухів з феєрверками у центральному мексиканському місті Тультепек.