Столиці Ірану напророкували катастрофу

Тегеран занурюється під землю.



Фахівці тривалий час спостерігають за геологічними змінами стародавнього міста. Тектонічні зсуви в Тегерані відбуваються вже довгий час.

Фахівцям з Німецького центру геонаук вдалося довести, що протягом року деякі райони Тегерана опускаються під землю на 25 см, що є приводом замислитися про майбутнє міста.

Такий темп просідання грунтів вважається найвищим у світі. Просідання відбувається внаслідок виснаження ґрунтових вод під столицею Ірану. Рівень підземних вод знизився на 12 сантиметрів, за останні 20 років. Внаслідок таких змін в грунті, деякі будівлі та комунікації можуть бути зруйновані, що дуже вдарить по економіці міста.

Якщо і надалі видобуток води у найбільшому місті Азії, продовжиться в такому ж темпі, вчені вважають, що місто чекає катастрофа і більша його частина буде зруйнована.

Тегеран – столиця і найбільше місто Ірану, один з найбільших міст Азії. Місто розташоване на півночі країни біля підніжжя гірського хребта Ельбурс, в 90 км на південь від узбережжя Каспійського моря. Населення Тегерана з передмістями перевищує 13 млн осіб. Тегеран відрізняється надзвичайною різноманітністю національного і конфесійного складу. Основу населення міста складають перси, азербайджанці і мазендеранцы. Основна релігія – іслам. Крім того, в Тегерані присутні великі національні і релігійні меншини – вірмени, ассірійці, курди, євреї, бахаї, зороастрійці.