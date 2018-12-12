У звільненого начальника управління МВС виявилися апартаменти в Болгарії

Начальник головного управління МВС по протидії екстремізму Тимур Валиулин, про відставку якого напередодні повідомили ЗМІ, протягом 11 років володів апартаментами на узбережжі Болгарії, які не були згадані в його декларації про доходи та власності.

Про незадекларованої нерухомості Валіуліна повідомили болгарський сайт журналістських розслідувань Bivol і “Трансперенсі Інтернешнл – Росія”. Як випливає з публікації, у 2006 році Валилулин придбав у болгарському курортному місті Бяла апартаменти площею 83,69 кв. м і вартістю 57 700 євро, а в 2011 році купив другі апартаменти площею 107 кв. м, вартість яких становить 125 000 євро. Квартири розташовані на третьому і четвертому поверхах невеликого житлового комплексу закритого типу з басейном у дворі.

У 2017 році Валиулин продав квартири в Болгарії фізичній особі приблизно за 180 тисяч євро. Відомості про нерухомості Валіуліна були знайдені в базі реєстру нерухомості і систему кадастру Болгарії. При цьому в своїх деклараціях він жодного разу не вказував цю власність.

Керівник центру Е МВС РФ Тимур Валиулин виявився власником квартир в Болгарії, які у нього були відсутні в декларації про доходи. Його звільнили за власним бажанням, а мали конфіскувати незадеклароване майно. RT. https://t.co/0ANPyC6YxS — Shumanov Ilya (@veloshum) 12 грудня 2018 р.

Як повідомляє телеканал “Дощ”, Валиулин очолив головне управління МВС по протидії екстремізму в 2012 році. До цього він чотири роки очолював центр з протидії екстремізму ГУ МВС по Москві, а з 2007 по 2008 роки керував управлінням по боротьбі з організованою злочинністю ГУВС.

У жовтні 2017 року на засіданні Ради з прав людини при президенті Валиулин запропонував ввести відповідальність для батьків і вчителів за участь неповнолітніх в акціях протесту. У квітні цього року Валиулин потрапив в санкційний список США.

11 грудня стало відомо про звільнення Валіуліна з посади. При цьому, за даними РБК, причиною його звільнення стало незадеклароване майно, а звільнили Валіуліна з формулюванням “за втрату довіри”. За словами джерела РБК, про закордонної нерухомості Валіуліна МВС повідомила його колишня дружина Галина Міхеєва, яка працює у приймальні ГУ МВС по Москві В той же час джерело “Інтерфаксу” заявив, що Валиулин пішов з МВС за власним бажанням.

Тимчасово виконувати обов’язки керівника управління з протидії екстремізму буде перший заступник керівника главку генерал-майор поліції Ігор Морозов.