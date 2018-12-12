Лідером за популярністю виявилася жінка.



Компанія Google назвала найпопулярнішу персону 2018 року по версії свого пошуковика. Лідирувала герцогиня Сассекская і дружина принца Гаррі Меган Маркл. Про це повідомляється на спеціальній сторінці, присвяченій підсумкам року.

Меган лідирувала за кількістю запитів користувачів пошуковика в поточному році.

Пік її популярності припав на травень, коли пройшла її весілля з принцом Гаррі.

Більше інших запитували інформацію про Меган Маркл жителі Канади, Ірландії, Ямайки, Республіки Тринідад і Тобаго.

На другому місці розташувалася американська співачка Демі Ловато. Також у ТОП-10 увійшли блогер Пол Логан, телезірка Хлое Кардашьян, суддя Верховного суду США Бретт Кавано і порнозірка Стормі Деніелс, яка заявила про зв’язки з президентом США Дональдом Трампом.