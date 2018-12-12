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Google назвала найпопулярнішу персону 2018 року

12.12.2018

Google назвала самую популярную персону 2018 годаЛідером за популярністю виявилася жінка.

Компанія Google назвала найпопулярнішу персону 2018 року по версії свого пошуковика. Лідирувала герцогиня Сассекская і дружина принца Гаррі Меган Маркл. Про це повідомляється на спеціальній сторінці, присвяченій підсумкам року.

Меган лідирувала за кількістю запитів користувачів пошуковика в поточному році.

Пік її популярності припав на травень, коли пройшла її весілля з принцом Гаррі.

Більше інших запитували інформацію про Меган Маркл жителі Канади, Ірландії, Ямайки, Республіки Тринідад і Тобаго.

На другому місці розташувалася американська співачка Демі Ловато. Також у ТОП-10 увійшли блогер Пол Логан, телезірка Хлое Кардашьян, суддя Верховного суду США Бретт Кавано і порнозірка Стормі Деніелс, яка заявила про зв’язки з президентом США Дональдом Трампом.

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