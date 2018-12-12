Парламент Франції проголосує за недовіру уряду

Протести проходять вже більше місяця.

Парламент Франції в четвер, 13 грудня, проведе голосування про вотум недовіри уряду Едуара Філіпа.

Як пише агентство Bloomberg, Кабмін Філіпа має в парламенті великий запас міцності, і вотум недовіри уряду малоймовірний. Швидше за все, парламент вимагає від прем’єра докладно викласти свої плани щодо бюджету на 2019 рік.

З ініціативою вотуму недовіри виступили ліві партії, у яких лише 62 мандати в нижній палаті парламенту. У свою чергу, партія президента Еммануеля Макрона Вперед, Республіка! має голосами 309 депутатів, підтримають Кабмін і 74 депутати з лояльних Макрону центристських політичних сил.

У Франції вже більше місяця тривають масові протести проти підвищення цін на паливо. Невдоволення не вщухло навіть після того, як французький уряд погодився скасувати підвищення цін на паливо і заморозити ціни на газ та електрика на 2019 рік. Після поступок уряду французи стали виступати за підвищення зарплат і пенсій, зниження податків і навіть встановлення більш м’яких вимог для вступу в університети.

Президент Франції Еммануель Макрон вже пообіцяв ввести податкові пільги і збільшити мінімальну зарплату.