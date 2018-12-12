Екс-акціонери СК «ПРОСТО-Страхування» оголошено в розшук

Дані про розшуку Сергія Саркісова і Миколи Саркісова розміщені на сайті Міністерства внутрішніх справ, у переліку «Особи, які переховуються від органів влади», пише finclub.

Підприємців звинувачують у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Бізнесмени оголошені в розшук 24 вересня 2018 року.



Брати Саркисовы є співвласниками російської страхової компанії «РЕСО-Гарантія», Сергій Саркісов є президентом «РЕСО-Гарантія», а Микола Саркісов – віце-президентом.

Ще в початку 2015 року компанія групи «РЕСО» «РЕСО-Інтер» була власником 25% акцій української СК «ПРОСТО-Страхування».